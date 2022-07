Trindade recebe de braços abertos os atletas, nesta segunda-feira (18), as equipes de apoio e todos os envolvidos na realização da 29ª Caminhada Ecológica logo após o Congresso Técnico, na sede do Sesc Faiçalville (Goiânia). Desde 2014, a Cidade Santa é o ponto de partida dos participantes do projeto. Desde a recepção na entrada, no Portal da Fé, há todo um ritual que simboliza o engajamento dos moradores locais na iniciativa de defesa da natureza e na preservação do cerrado, do Rio Araguaia e da cultura goiana.

Na atual edição, as solenidades em solo trindadense começam à tarde, a partir das 16 horas, e prosseguem tarde adentro e na madrugada da terça-feira (19), quando os atletas recebem as bênçãos no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Após o aquecimento, descem a rampa do templo em direção à Rodovia GO 469 (Trindade a Goianira). É a largada oficial do evento, que passará no primeiro dia por Goianira, Brazabrantes e Caturaí (trevo da Rodovia GO-070), Inhumas (almoço) e Itauçu (chegada no começo da noite).

De Trindade, sairá o Troféu Jaburu, símbolo do projeto que, durante os cinco dias, passa pelas mãos dos prefeitos dos municípios percorridos pelos atletas durante cinco dias e 310km: Trindade, Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Cidade de Goiás, Faina, Araguapaz e Aruanã. Assim que houver o fechamento da edição, o Jaburu volta ao ponto de largada, Trindade.

Leia também

- Caminhada Ecológica volta à estrada em defesa da vida e da natureza

- Equipes de apoio são anjos da guarda dos atletas

Nesta segunda-feira (18), haverá uma curta caminhada do centro administrativo até a Praça Constantino Xavier, na antiga prefeitura. O prefeito Marden Júnior vai fazer uma homenagem aos atletas. Depois, à noite, haverá a celebração da missa na Igreja Matriz de Trindade, às 19 horas, e o jantar no Hotel Liguori.

Na madrugada de terça (19), é “sebo nas canelas e pé na estrada” para os atletas da 29ª Caminhada Ecológica.

“Depois que veio (Caminhada Ecológica) para Trindade, unimos duas forças: o turismo religioso e o ecoturismo”, definiu o atleta e secretário de Agricultura de Trindade, Esmeraldo Silva Filho. Ele é um dos atletas mais experientes do projeto, participará pela 24ª vez da Caminhada Ecológica e confessa o receio que sentiu no início da pandemia do coronavírus.

“Para mim, é como se fosse o primeiro ano, a estreia. Durante a pandemia, havia aquela dúvida sobre o rendimento físico, quando a Caminhada Ecológica voltaria. É tudo muito novo”, sintetizou Esmeraldo Filho.

Testagem

Atletas e membros das equipes de apoio que estarão na 29ª edição da Caminhada Ecológica passaram, neste sábado (16), por testes de Covid-19. A testagem é parte da preparação para o evento e tem prosseguimento nesta segunda-feira (18), quando os últimos participantes serão testados.

A largada será nesta terça-feira (19), às 5 horas da manhã, na rampa do Santuário Basílica Divino Pai Eterno, em Trindade.

Neste sábado (16), a testagem foi feita na PUC Goiás na maioria dos envolvidos.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.