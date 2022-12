Os três clubes goianos que disputam as duas principais séries do Brasileiro e têm calendário mais nobre em 2023 contrataram, até agora, 27 jogadores e dois técnicos para iniciar a próxima temporada. O Goianão será a primeira competição do próximo ano e começa no dia 11 de janeiro. Até lá, caras novas podem chegar, mas uma base está montada com remanescentes e reforços.

Vizeu se destaca em cardápio modesto de contratações no Dragão

Entre os três principais clubes da capital, o Atlético-GO foi o que atacou o mercado de forma mais modesta em número de reforços. A diretoria atleticana acertou com sete jogadores para reformular o elenco de olho em 2023, mas ainda deve apresentar reforços até o início da disputa do Goianão.

Nos últimos dias, a diretoria rubro-negra tem trabalhado para definir algumas saídas de jogadores do elenco. O Dragão acertou a venda do meia-atacante Wellington Rato para o São Paulo, o empréstimo do atacante Léo Pereira para o Marítimo, do futebol português, e está prestes a fechar a venda do lateral direito Dudu para o Fortaleza.

Ao mesmo tempo, o Atlético-GO entende que terá de fazer reposições para essas saídas, mas tem trabalhado com cautela neste momento do mercado.

Uma carência é certa e terá de ser suprida. O zagueiro Igor Ribeiro foi contratado junto ao Real Noroeste-ES, mas teve uma lesão no joelho detectada e vai ficar fora dos gramados pelos próximos meses. Com isso, a diretoria do Dragão deverá fazer essa reposição.

Neste momento, entre remanescentes, reforços e jogadores que voltam de empréstimo, o Dragão apresenta um elenco enxuto, com apenas 25 jogadores – a conta inclui o lateral direito Luan Sales e o atacante Daniel, ambos da base, que devem ser aproveitados. O clube deve continuar ativo no mercado para rechear mais o elenco do técnico Eduardo Souza.

Um setor que talvez seja o mais preocupante é o de criatividade no meio-campo. O time perdeu nomes como os de Jorginho e Wellington Rato. O primeiro rescindiu contrato com o Dragão, enquanto o segundo foi negociado com o São Paulo. Com isso, a única opção neste momento é o meia Shaylon, que permanece no clube.

Além de reforços contratados, o Atlético-GO conta também com dois jogadores que voltam de empréstimo. O principal deles é o lateral esquerdo Moraes, de 25 anos, que volta ao Dragão após passagem pelo Juventude, por empréstimo, na temporada passada.

Outro jogador que retorna do futebol gaúcho é o goleiro Márcio Defendi, de 18 anos, que estava emprestado ao Internacional para jogar nas categorias de base do clube colorado. Outro jovem do clube, Léo, de 20 anos, foi emprestado para o União-MT.

Mercado do Atlético-GO: veja as contratações do clube

Goiás ainda busca ao menos quatro reforços para rechear elenco

O Goiás acertou nove contratações no processo de reformulação do elenco para 2023 e ainda está no mercado para contratar ao menos quatro jogadores para rechear o elenco com opções para o técnico Guto Ferreira, que também será novidade no futebol esmeraldino para 2023.

Em relação ao grupo que concluiu a última temporada, o Goiás viu sair 13 jogadores que compunham o plantel. Por isso, o clube tem trabalhado para repor essas saídas e qualificar o elenco.

O Goiás tem como alvo um lateral direito, um volante, um meia de criatividade e um centroavante. Existem algumas negociações em andamento, mas a direção alviverde não quer fazer essas contratações com pressa. Para o ataque, o nome do centroavante Matheus Peixoto tem sido comentado nos últimos dias. O próprio técnico Guto Ferreira falou sobre o jogador, que trabalhou com ele no Bahia.

“É um jogador com perfil similar ao Pedro Raul, mas não é o Pedro Raul, não são exatamente iguais. Vamos ver o que vai acontecer, não posso adiantar nada, em qual estágio está a negociação, se está ou não. Isso é uma questão diretiva, posso falar sobre ele jogador, mas não sobre negociações”, ponderou Guto Ferreira.

Para a lateral direita, o Goiás possui apenas Maguinho como opção no elenco. Apodi também é um jogador que tem sua origem nesta posição, só que, desde a última temporada, o experiente jogador, de 34 anos, tem atuado como um atacante aberto pelo lado direito. Guto Ferreira conhece bem o atleta, pois já trabalhou com o jogador.

Para o meio-campo, o atual elenco do Goiás conta com oito opções entre volantes e meias de variadas características. Os volantes Willian Oliveira e Felipe são jogadores novatos, enquanto Jhonny Lucas e Fellipe Bastos já estavam no clube em 2022, embora Jhonny Lucas não tenha atuado ainda pelo Goiás.

Jhonny Lucas foi contratado junto ao Londrina, mas não pôde ser inscrito na última janela de transferências. Então, será também novidade para o torcedor esmeraldino.

Os meias esmeraldinos são Marquinhos Gabriel, Diego, Matheusinho e Carlos Maia. Apesar de ser um meia de origem, Diego jogou mais recuado no meio-campo do Goiás durante a maior parte da temporada passada, enquanto Matheusinho se recupera de cirurgia e trata-se de um meia-atacante de beirada do campo.

Carlos Maia é uma aposta da diretoria esmeraldina, que viu potencial no jogador que se destacou no futebol paraibano. Por isso, o clube ainda pode apostar fichas na contratação de um meia.

Entre remanescentes, novos contratados e um jogador que voltou de empréstimo, o elenco do Goiás já conta com 29 jogadores e deve chegar a pelo menos 33 atletas até o início da disputa do Campeonato Goiano.

Mercado do Goiás: veja as contratações do clube

Vila Nova tem grupo quase fechado e deve contratar para setor ofensivo

Depois da chegada do atacante Guilherme Parede e outros dez reforços anunciados, o Vila Nova ainda busca mais um atacante e pelo menos um meia de criação para 2023. A prioridade é o setor ofensivo, com a chegada de um jogador de beirada, que pode ser Lourenço, ex-CSA e Avaí.

O desejo do clube é anunciar mais um atacante ainda neste fim de ano para que o atleta inicie os treinos de pré-temporada o quanto antes. Dos participantes do Goianão 2023, o Vila Nova foi o último a se apresentar para atividades antes do início das competições do próximo ano.

O atacante Lourenço, de 25 anos, deve ser o próximo reforço colorado para o ataque. Natural de Belo Horizonte, ele atuou em clubes mineiros nas categorias de base e concluiu o período no Avaí. O jogador permaneceu no time catarinense de 2017 a 2022, quando acertou com o CSA, seu último clube. O jogador já foi procurado, possui negociação avançada e só não acertará com o Tigre caso opte por outra proposta.

“Lourenço é um grande jogador, devemos anunciar mais um atacante. É difícil falar quando não está assinado porque gera concorrência. Temos essa política no clube, de anunciar só quando estiver assinado”, disse o diretor de futebol Frontini.

Até aqui, o Vila Nova acertou com 11 jogadores para 2023. O atual elenco também possui 14 remanescentes. O planejamento é avaliar o elenco durante as competições dos primeiros meses da próxima temporada e, se necessário, buscar novos nomes para a disputa da Série B, que tem início previsto para 15 de abril. Antes, o Tigre já terá disputado jogos no Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Verde.

A contratação de um meia para atuar como camisa 10 não é uma prioridade na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Goiano por causa da presença dos meias Marlone e João Lucas no atual elenco.

O Vila Nova espera encontrar uma boa oportunidade de mercado na tentativa de acerto com um meia para criação. O ideal é que o jogador tenha histórico de acesso à Série A, seja experiente e também se adapte à situação financeira do Vila Nova.

Pelo menos três nomes para a posição foram mapeados, mas nenhuma negociação foi iniciada. A diretoria do Vila Nova entende que o fim das janelas de transferências, europeia e asiática, ao longo dos primeiros meses de 2023, será determinante para o acerto com um camisa 10.

Mercado do Vila Nova: veja as contratações do clube