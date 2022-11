Três jogadoras, oito jogos, sonhos realizados e uma Copa do Mundo. As atacantes Amanda Carioca e Amanda Ferreira e a volante Sarah Custódio, trio de atletas do Aliança, terão a oportunidade de viver de perto as emoções do Mundial. Neste sábado (19), as cariocas que atuam no clube goiano desembarcaram no Catar, que recebe o maior torneio de seleções a partir deste domingo (20).

O trio de atletas do Aliança ganhou a viagem para o Catar para acompanhar oito jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, com tudo pago. Neste domingo (20), Amanda Carioca (25 anos), Amanda Ferreira (23 anos) e Sarah Custódio (18 anos), naturais da cidade do Rio de Janeiro, vão estar no estádio Al Bayt, em Doha, para a abertura do Mundial, a partida entre Catar e Equador. O trio ainda terá a chance de assistir partidas de Brasil, Argentina, México, Alemanha, Bélgica, Uruguai e Holanda.

“A ficha só vai cair quando a gente estiver lá (Catar). Não paramos nem para pensar direito como vai ser porque estamos vindo de jogo em cima de jogo, e parece que a ficha não caiu que vamos para a Copa. A ansiedade agora que começou a bater alto”, contou Amanda Ferreira, conhecida como Amanda Zoii, atacante que foi destaque em assistências nas campanhas dos títulos do Aliança na Taça das Favelas (como Gentil Meireles) e no Campeonato Goiano deste ano.

É a primeira vez que as cariocas do time goiano viajarão para fora do País e que vão acompanhar um jogo de alguma seleção. Tudo isso foi possível por meio de uma campanha de uma empresa parceira da Fifa, a Adidas. As atletas do Aliança venceram um torneio de futebol 3x3, que teve uma fase regional e a final em São Paulo. Foram oito jogos na competição, e o título foi conquistado no final de outubro.

“Nem era para a gente jogar juntas porque eu estava em outro time. Na véspera, nós definimos que jogaríamos juntas, nos inscrevemos em cima da hora. A gente ficou sabendo da premiação só em São Paulo”, contou Sarah Custódio, que atua como volante, mas foi improvisada de goleira no campeonato 3x3.

No torneio, cada time representou uma seleção que estará no Catar. “Nós fomos a Argentina. Foi bem legal não saber do prêmio porque jogamos leves, sem responsabilidade. O pessoal até brincava que só ficávamos rindo. Quando o pessoal da organização nos contou que estávamos concorrendo a vagas para ir para a Copa, os olhos brilharam”, lembrou Amanda Gomes, conhecida como Amanda Carioca e artilheira do Aliança. “Foi legal porque a gente pôde representar bem o lema ‘ousadia e alegria’ para vencer”, salientou Amanda Zoii.

O prêmio, para as atletas do Aliança, traz ensinamento. “Só prova que podemos chegar aonde queremos. O campeonato nos ajudou muito em questões técnicas, por ser um torneio de quadra menor, que exigiu habilidade e nos proporcionou visibilidade. Ir ao Catar vai ser uma realização para nós, viver uma Copa do Mundo”, frisou Sarah Custódio.

No Catar, as atletas do time goiano ainda não sabem o que poderão fazer ou ao que terão acesso nas cidades e estádios. “Mas tenho certeza que vamos encontrar alguém importante, quem sabe o Messi ou Neymar”, brincou Amanda Carioca. “Eu travo se vir o Messi”, completou Sarah.

Messi e Neymar são jogadores que as atletas gostariam de conhecer no Catar. “Se eu encontrasse o Messi, iria pedir para autografar uma chuteira”, disse Amanda Carioca. “Eu diria pra ele: ‘Te amo, Messi. Tu é brabo’”, brincou Sarah.

As jogadoras do Aliança retornam para o Brasil no final da próxima semana. As três virão para Goiânia para participar da cerimônia de premiação pelo título do Campeonato Goiano e posteriormente vão para o Rio de Janeiro, onde suas famílias moram.

“Para o ano que vem, ainda não definimos o que fazer. Queremos ficar aqui (no Aliança), mas ainda dependemos de algumas situações”, explicou Amanda Carioca, que, assim como Amanda Zoii e Sarah Custódio, começou a jogar futebol no projeto social “Loirinho”, fundado por Jorge Alves da Silva, que atende crianças e adolescentes em Niterói e São Gonçalo.

As jogadoras foram reforços que o Aliança teve para a atual temporada. Participaram de todas as competições que a equipe disputou neste ano. Em 2023, o time goiano terá o Brasileiro A3 no calendário, além do Estadual.