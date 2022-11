O elenco do Atlético-GO foi liberado para as férias na segunda-feira (14), mas três jogadores continuam em atividade no CT do Dragão: o goleiro Ronaldo e os zagueiros Ramon Menezes e Emerson Santos. Os atletas está no processo de transição, se recuperando de cirurgias que os tiraram de combate no segundo semestre após contusões no ombro (Ronaldo) e no tendão de Aquiles (dupla de zaga).

A meta é deixar o trio completamente recuperado e em condições de jogo nos primeiros meses da próxima temporada.

O chefe do departamento médico do Atlético-GO, Gleyder Sousa, estabeleceu uma previsão de retorno dos atletas aos treinos. Segundo ele, Ramon iniciará os treinos da pré-temporada junto ao elenco, em meados de dezembro. Emerson Santos também poderá treinar em dezembro, mas nos últimos dias daquele mês. Ronaldo será o último a retomar os treinos, na primeira semana de janeiro.

Até o momento, a avaliação do médico é de “boa evolução, resultado acima da expectativa inicial” sobre a recuperação dos três jogadores.

A previsão é de que o trio possa retornar às atividades com bola conforme cada caso, mas sem uma data definida para serem escalados. Nos últimos dias, o trio faz corridas leves no gramado e trabalha fisicamente na academia do CT do Dragão. Os jogadores não foram liberados para as férias, pois o departamento médico montou uma força tarefa para acompanhá-los nos dias de recesso.

Em 2022, Ramon Menezes atuou 33 vezes, e Ronaldo teve 29 atuações. Os dois eram titulares. A ausência deles sempre foi lamentada nas entrevistas do presidente do clube, Adson Batista.

O clube contratou dois goleiros (Pedro Paulo e Diego Loureiro) para reposição da vaga de Ronaldo, que assumiu a posição na Série A, enquanto quatro zagueiros (Lucas Gazal, Camutanga, Emerson Santos e klaus) chegaram ao CT do Dragão como opções à defesa. Mas apenas Lucas Gazal se firmou após algumas falhas e termina o ano valorizado. Os outros pouco atuaram.

Emerson Santos não deve permanecer no Dragão na temporada 2023, mas a situação dele é monitorada pela diretoria e pelo departamento médico para que exista uma definição quanto ao aproveitamento dele.

“Primeiro, ele (Emerson Santos) tem de estar recuperado da lesão. Quando estiver, vamos avaliar junto ao clube do Japão (Kashiwa Reysol). Mas, a princípio, é difícil falar porque o jogador lesionado, se não estiver em perfeitas condições quando terminar o contrato, não tem como devolvê-lo. Ao mesmo tempo, para fazer uma avaliação (sobre saída) é só quando o departamento médico emitir opinião”, explicou Adson Batista.

Repatriado junto ao futebol japonês na segunda janela de transferência da CBF em 2022 (18 de julho a 15 de agosto), Emerson Santos sequer estreou. Dos três atletas que se recuperam, ele foi o terceiro a ter a lesão, por trauma, que ocorreu durante um treino, no dia 5 de agosto, três dias depois de Ronaldo se machucar em Montevidéu, na partida contra o Nacional-URU, pela Sul-Americana.

Ronaldo e Ramon Menezes têm retorno aguardado com expectativa no clube, porque eram titulares e são queridos dentro do elenco atleticano. Os dois fazem parte do projeto do clube de fazer boa campanha na Série B e conquistar o acesso à elite nacional, além de conseguir boas campanhas no Goianão e na Copa do Brasil.

