O Goiás saiu na bronca do empate por 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo (11). Na opinião do lado esmeraldino, a arbitragem de Ramon Abatti Abel/SC interferiu no resultado da partida disputada na Serrinha, no encerramento da 29ª rodada do Brasileirão. Diego abriu o placar no 2º tempo e Matheus França, no lance polêmico do duelo, deixou tudo igual em Goiânia.

Na opinião de dirigentes, jogadores e o técnico Jair Ventura, o árbitro Ramon Abatti Abel/SC interferiu diretamente no resultado da partida.

A principal reclamação do Goiás foi no lance que originou o gol do Flamengo. Tadeu disputou a bola com o zagueiro Léo Pereira após cobrança de escanteio, e a bola sobrou para Matheus França, que fez o gol. O árbitro Ramon Abatti Abel/SC marcou falta, mas foi orientado por Rafael Traci/SC a revisar a jogada. Após revisão, a decisão foi alterada e o gol confirmado.

Diferente de outras ocasiões, o técnico Jair Ventura não fez reclamações acintosas, mas afirmou que o resultado “foi definido fora das quatro linhas”.

O treinador disse que se tivessem dito a ele, antes do jogo, que o resultado seria empate, o ponto seria celebrado. “Mas quando você sai na frente e toma gol no final do jeito que foi, fica a sensação de que poderíamos mais no jogo. Foi um jogo equilibrado, que a gente sabe que foi definido fora das quatro linhas e não tem como eu ou jogadores fazermos algo”, falou o técnico do Goiás, que teve torcida particular na Serrinha, de seu pai, Jairzinho, campeão do mundo, e a mãe, Thereza.

Autor do gol do Goiás, Diego preferiu enaltecer a equipe esmeraldina, mas não deixou de reclamar. “É revoltante. A gente faz um jogo como fizemos e somos prejudicados. Não foi o primeiro jogo em que fomos prejudicados e tenho certeza que não será o último. Não vou colocar a arbitragem em evidência. Vamos manter a humildade e pés nos chãos porque temos um grande objetivo para conquistar”, disse o polivalente jogador, que fez o primeiro gol dele com a camisa esmeraldina.

Na saída do gramado, em entrevista à Rádio Band News, o presidente Paulo Rogério Pinheiro foi mais um representante do Goiás que reclamou da arbitragem da partida.

“Não querem que reclamem da arbitragem, mas vou repetir o que falei no Goiano. Essa arbitragem do Brasil é um lixo. Tem que parar, tem que profissionalizar a arbitragem. Não dá mais para ser assim. Infelizmente, a arbitragem brasileira precisa ser repensada, não dá só para trocar presidente da comissão de arbitragem”, opinou o dirigente esmeraldino.

A equipe esmeraldina se reapresenta nesta terça-feira (13) para iniciar a preparação para o duelo contra o RB Bragantino, no domingo (18), fora de casa, pela 27ª rodada. O atacante Dadá Belmonte, suspenso, será desfalque. Já o atacante Vinícius deixou a partida contra o Flamengo com dores e será reavaliado durante a semana.