A vitória da Alemanha sobre a Costa Rica, por 4 a 2, nesta quinta-feira (1), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, entrou para a história do futebol. Pela primeira vez na história de quase 100 anos de Copas do Mundo, um trio de arbitragem composto exclusivamente por mulheres apitou uma partida. Entre as escaladas, a assistente brasileira Neuza Back demonstrou segurança, assim como a árbitra francesa Stephanie Frappart e a sua outra auxiliar, a mexicana Karen Diaz Medina.

O jogo com ares de tensão, uma vez que poderia valer uma vaga nas oitavas de final da Copa - ambos foram eliminados -, teve uma arbitragem à altura. A francesa impôs seu estilo e a bola rolou com fluidez.

No primeiro tempo, vencido pelos alemães, por 1 a 0, foram apenas sete faltas marcadas - seis delas da Costa Rica. Nos impedimentos, as auxiliares também não foram contestadas (3 pelo lado costarriquenho e 2 para os alemães).

Na etapa final, à medida que o tempo avançou, o jogo foi ficando mais complicado para a arbitragem, que manteve bom controle no duelo. No lance mais polêmico, a brasileira assinalou impedimento e anulou o gol de Fullkrug, o quarto da Alemanha, aos 44 minutos do segundo tempo. O VAR entrou em ação e corrigiu a marcação da assistente. Apesar disso, não houve contestação por parte dos jogadores, nem mesmo quando a bandeira foi erguida.

A vitória não foi suficiente para que os alemães avançassem. No outro jogo do Grupo E, a Espanha foi surpreendida pelo Japão e perdeu, de virada, por 2 a 1. Com essa combinação de resultados, os japoneses ficaram com o 1º lugar do grupo, enquanto a Espanha foi 2ª, garantindo vagas nas oitavas.

Porém, em certo momento, a Costa Rica vencia a Alemanha (2 a 1), resultado que tiraria espanhóis e alemães da próxima fase. Os centro-americanos não suportaram a pressão germânica e sucumbiram.

Nas oitavas de final, o Japão encara a Croácia, na segunda-feira (5). A Espanha joga contra Marrocos no dia seguinte.