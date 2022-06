Atlético-GO, Goiás e Vila Nova assinaram a criação da Liga Forte Futebol do Brasil. Dirigentes dos três clubes participaram, no Rio, nesta terça-feira (28), da reunião de formalização da nova entidade representativa dos clubes das Séries A e B.

A nova associação obteve a adesão de 25 agremiações das duas divisões e foi criada por divergir da Liga do Futebol Brasileiro (Liibra). O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, o vice de futebol do Goiás, Harlei Menezes, e o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, estiveram no Rio.

A nova entidade pretende negociar acordos comerciais que considera justos e que divergem da proposta da Libra, que representa um grupo de grandes clubes do País. Futuramente, a liga recém-criada pretende ganhar mais representatividade e fazer acordo com a Libra para a formação de uma liga única. Essa será outra negociação.

A divergência nos porcentuais exigidos para os direitos de transmissão pesou na formação da nova liga. A proposta da Libra é do rateio (igual) de 40% dos direitos para todos os clubes, 30% proporcionais ao desempenho das equipes nas competições nacionais e outros 30% na distribuição baseada na audiência.

A Liga Forte Futebol do Brasil reivindica critérios (percentuais) diferentes: 50% do rateio para todos os clubes, 25% (desempenho) e 25% (pela audiência).

Adson Batista ressalta que a nova entidade nasce fazendo jus ao nome de registro dela - forte. "Acredito que sim, porque queremos o melhor para o futebol brasileiro. É um bom produto, propõe a meritocracia e queremos fazer o futebol brasileiro crescer. E não com o retrocesso, o atraso, em que uns ganham e outros (clubes) ficam com times fracos, muito ruins", argumentou o dirigente atleticano.