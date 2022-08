A segunda janela de transferências nacionais para o futebol brasileiro, que foi aberta em 18 de julho, se encerra nesta segunda-feira (15) e os três principais clubes goianos se movimentaram para acrescentar contratações, repor saídas e tentar melhorar setores que se mostraram críticos no intervalo entre as duas janelas - a primeira foi entre 19 de janeiro e 12 de abril.

Quem mais se mexeu para contratar jogadores foi a diretoria do Atlético-GO, que chegou ao número de onze reforços para a sequência da temporada. O número pode assustar, mas o Dragão mostrou carências no elenco para conseguir se manter competitivo nas três competições em que está envolvido: Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

A diretoria atleticana contratou jogadores para gol, zaga, meio-campo e ataque. Algumas contratações foram feitas para repor saídas, como os goleiros Diego Loureiro e Pedro Paulo que chegam para os lugares deixados por Ronaldo, que está lesionado, e Luan Polli, que deixou o clube. Com as saídas de dois zagueiros, Edson e Gabriel Noga, o presidente do clube e responsável por contratações, Adson Batista, buscou repor com as chegadas de Camutanga, Klaus, Lucas Gazal e Emerson Santos, mas esse último se machucou antes de estrear.

Com quatro jogadores machucados que se tornaram desfalques para o resto da temporada, o Goiás reclamou de precisar esperar a janela de transferências abrir no dia 18 de julho para repor as perdas que complicaram muito a campanha do time na Série A. Sem os zagueiros Sidimar, Da Silva e os atacantes Matheusinho e Luiz Filipe, o time esmeraldino precisava se reforçar com urgência.

Apesar disso, a diretoria do Goiás sofreu com problemas financeiros e não fez altos investimentos nesta janela de transferências. O time repôs dois zagueiros e fez algumas apostas, como no meia Marco Antônio e no atacante Breno Herculano. Além disso, a diretoria esmeraldina buscou um novo lateral esquerdo para ser titular e, por último, contratou, em definitivo, o volante Jhonny Lucas, de 22 anos. Quem deve ser confirmado nesta segunda-feira (15) é o meia Marquinhos Gabriel, de 32 anos, que estava no Criciúma.

No Vila Nova, que também critica a adoção das janelas de transferências no futebol brasileiro, a prioridade foi reforçar o sistema ofensivo. A diretoria colorada anunciou nove contratações nesta segunda janela de transferências - quatro delas foram atacantes. O elenco colorado passou a contar com jogadores como Neto Pessoa, Matheus Souza, Jonata Bastos e Kaio Nunes.

Embora o número de novas peças no elenco tenha sido relevante, o Vila Nova ainda gostaria de ter contratado mais alguns reforços com o intuito de tirar a equipe da zona do rebaixamento. No entanto, o time colorado esbarrou em problemas financeiros, mas também deixou de ser uma equipe atrativa porque tem passado a maior parte desta Série B na faixa de descenso à 3ª Divisão.

Os goianos na 2ª janela do ano

ATLÉTICO-GO

Chegaram

Pedro Paulo e Diego Loureiro (goleiros)

Camutanga, Emerson Santos, Klaus e Lucas Gazal (zagueiros)

Rhaldney e Willian Maranhão (volantes)

Kelvin, Peglow e Ricardinho (atacantes)

Saíram

Luan Polli (goleiro)

Edson Felipe e Gabriel Noga (zagueiro e volante)

GOIÁS

Chegaram

Lucas Halter e Danilo Cardoso (zagueiros)

Sávio (lateral esquerdo)

Jhonny Lucas (volante)

Marco Antônio (meia)

Breno Herculano (atacante)

Marquinhos Gabriel (meia)*

Saíram

Sidnei (zagueiro)

Élvis (meia)

VILA NOVA

Chegaram

Matheus Mancini (zagueiro)

Railan (lateral direito)

Sousa e Jean Martim (volante)

Renan Bressan (meia)

Neto Pessoa, Jonata Bastos, Matheus Souza e Kaio Nunes (atacantes)

Saíram

Renato (zagueiro)

Pablo Roberto, Moacir e Rafinha (volantes)

*ainda não está confirmado pelo clube