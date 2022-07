Atlético-GO, Goiás e Vila Nova aproveitaram o segundo dia da janela de transferências para regularizar reforços para a sequência da temporada. O trio goiano regularizou seis jogadores, que estão liberados para estrear nos próximos compromissos das equipes nesta semana.

Quem mais movimentou o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF foi o Atlético-GO. O volante Rhaldeny e os atacantes Kelvin e Ricardinho foram regularizados. O trio, assim como o zagueiro Camutanga, está relacionado para o duelo contra o Athletico-PR e pode estrear nesta quarta-feira (20).

O Goiás também regularizou reforços de olho na rodada da Série A no meio desta semana. O zagueiro Danilo Cardoso e o lateral esquerdo Sávio estão liberados para estrear - da dupla, apenas o lateral deve ser titular contra o Fluminense, nesta quarta-feira.

Outra novidade no BID para o time esmeraldino foi a oficialização da renovação de contrato com o volante Henrique Lordelo. O atleta prorrogou o vínculo até o final deste ano.

O Vila Nova, por sua vez, regularizou o contrato do atacante Jonata Bastos. O time colorado tem até sexta-feira (22) para regularizar outros reforços - o volante Sousa, o meia Renan Bressan e os atacantes Matheus Souza, Neto Pessoa - para ficarem à disposição do técnico Allan Aaal no duelo contra o Vasco, no sábado (23).