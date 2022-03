Esporte Trio se junta a elenco do Atlético-GO em Catalão Jefferson, Isaac e Luis Phelipe ficam à disposição do técnico Umberto Louzer para o jogo contra o Crac

A comissão técnica do Atlético decidiu convocar mais três jogadores, que estavam treinando em Goiânia, para o jogo deste domingo (6), às 15h30, diante do Crac, em Catalão. Foram chamados o lateral esquerdo Jefferson, o volante Isaac e o atacante Luis Phelipe, que ainda não estreou pelo Dragão. O trio faz treinamento no CT do Dragão nesta sexta-feira (4) e, no iníc...