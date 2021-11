Esporte Troca de motor ajuda Hamilton a manter título da F-1 em aberto Após trocar seu motor a combustão, o inglês apareceu voando em Interlagos e superou uma desclassificação na tomada de tempos e a própria punição pela troca de motor para vencer a etapa brasileira

As vitórias seguidas de Max Verstappen nos Estados Unidos, pista que costumava ser reduto Mercedes, e México deram a entender que o Mundial de pilotos da Fórmula 1 estava decidido a favor do holandês. Mas uma cartada do time de Lewis Hamilton no GP de São Paulo voltou a equilibrar o jogo, com três provas para o final. Após trocar seu motor a combustão, o inglês aparec...