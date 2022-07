O atacante Pablo Dyego disse que trocaria o gol marcado no empate por 1 a 1 com o Bahia pela vitória, que caso conquistada iria tirar o Vila Nova da lanterna da Série B. O time colorado vencia até os 42 minutos do 2º tempo, quando Gregory fez o tento que decretou o resultado final no OBA, em partida válida pela 17ª rodada da competição nacional.

"Trocaria meu gol pela vitória todo mundo no mesmo barco. A gente jogou bem hoje, só falta a gente segurar mais quando está na frente, mais experiência para segurar o jogo. A gente só vai sair dessa situação dentro de campo e trabalhando durante a semana", comentou o atacante Pablo Dyego, ao Sportv.

O gol marcado por Pablo Dyego contra o Bahia foi o primeiro do Vila Nova com bola rolando, desde a 6ª rodada da Série B, quando o próprio atacante fez o segundo gol da vitória de 2 a 0 contra o Náutico, no dia 6 de maio.

O Vila Nova volta a campo na sexta-feira (15), às 21h30, novamente no OBA, em confronto direto na zona de rebaixamento, contra o CSA.