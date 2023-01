O perfil oficial do Campeonato Carioca anunciou na tarde deste domingo (8) que o troféu de artilheiro da competição deste ano será batizado em homenagem a Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Carioca.

"Uma homenagem justa pela grandeza do Bob", anunciou o perfil do Estadual.

O ex-jogador morreu neste domingo, de causa não divulgada, mais de um ano após descobrir tumores na região do intestino. Dinamite é o maior goleador do Vasco, do Carioca, Brasileiro e dos clássicos do Rio, entre outros recordes.

Ele fez 289 gols em jogos do Campeonato Carioca, quarenta a mais do que o segundo colocado da lista, Zico. O ex-centroavante foi artilheiro de três edições do Estadual (1978, 81 e 85) e pentacampeão (1977, 82, 87, 88 e 92).

Ele jogou mais de vinte anos no Vasco, entre os Anos 1970 e 90, divididos apenas por uma breve passagem pelo Barcelona (ESP). Além das glórias no Carioca, Dinamite foi campeão brasileiro pelo Cruz-maltino (1974) e artilheiro duas vezes do Brasileirão (1974 e 84).

Dinamite morreu aos 68 anos. Desde o fim de 2021 ele fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino, mas a causa da morte não foi divulgada.

