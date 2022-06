Esporte Turismo Nacional disputa etapa em Goiânia com destaques locais Competição será disputada no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, neste final de semana

Goiás é uma grande referência no esporte a motor do país, tanto pelo Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna quanto pelos pilotos que historicamente correm em algumas das principais categorias nacionais. É o caso da Turismo Nacional, competição disputada pelos carros mais vendidos do Brasil, na qual os goianos têm colecionado vitórias e títulos. Neste fim de semana,...