Esporte Tv Anhanguera abre inscrições para comemorar os 20 anos do Rally da Mulher Após dois anos de ausência do calendário de eventos por conta da pandemia, a tradicional competição, que movimenta o público feminino de Goiás, prepara sua comemoração no próximo mês

O maior rally exclusivamente feminino do Brasil está de volta e com inscrições abertas. As mulheres goianas apaixonadas por aventura poderão participar, este ano, da 20ª edição do Rally da Mulher. Após dois anos de ausência do calendário de eventos por conta da pandemia, a tradicional competição prepara sua comemoração no próximo mês. As inscrições estão disponíveis a part...