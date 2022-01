Esporte TV Anhanguera, FGF e clubes firmam parceria para transmissão do Goianão 2022 Transmissões serão dos jogos aos sábados, às 16h20

A TV Anhanguera, a Federação Goiana de Futebol (FGF) e os 12 clubes que disputam o Campeonato Goiano 2022 firmaram, nesta segunda-feira (18), parceria para transmissão do Estadual em TV aberta. As transmissões na TV Anhanguera serão aos sábados, dos jogos às 16h20. A primeira transmissão será no dia 29, da partida entre Goiás e Anápolis, pela 2ª rodada do Estadu...