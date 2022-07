O time da Universidade Federal de Goiás (UFG) terminou a disputa do Pan-Americano Universitário de Basquete 3x3, o FISU América, na 4ª colocação. A equipe goiana chegou à semifinal invicta e com 100% de aproveitamento, mas foi superada pelo Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey-Toluca, do México, por 21 a 7.

Com o revés, a UFG perdeu a chance de disputar vaga ao Mundial. Na disputa do terceiro lugar, o time goiano foi superado pela Universidade Nacional de La Matanza, da Argentina. A Unip-SP foi a campeã do torneio e disputará o Mundial na Turquia, em data a ser definida.

A UFG teve campanha com 100% de aproveitamento na fase de grupos. A equipe goiana venceu os quatro jogos: 16 a 9 contra a Universidade San Ignacio de Loyola/Peru, depois superou o Universidade Dr. Andrés Bello/El Salvador por 10 a 9, a Universidade do Chile por 13 a 12 e a Universidade Nacional de La Plata/Argentina por 11 a 10. Nas quartas de final, bateu a Universidade da Costa Rica, por 21 a 12.

Os desafios para os atletas Arthur Magnabosco (Educação Física), Guilherme Magnabosco (Arquitetura e Urbanismo), Pedro Lucas Santiago (Engenharia de Transportes) e Vítor Zoccoli (Educação Física) começaram antes mesmo da disputa do torneio em Lima, no Peru.

O quarteto precisou fazer uma ‘vaquinha’ para viabilizar a participação nos Jogos Universitários Pan-americanos de Basquete 3x3. Os alunos contaram com apoio de colegas da UFG, FGDU, Seel, UFG e CBDU para arrecadar em torno de R$ 46 mil.