Esporte Ultramaratonista Márcio Villar conclui primeira parte do desafio de dobrar o Arrowhead nos EUA O recordista do Guiness e embaixador do Caminho de Cora Coralina enfrentou a neve e o frio de -42° C no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Hipotermia e falta de ar devido à baixa temperatura podem impedir o atleta de concluir o desafio

Embaixador do Caminho de Cora Coralina, em Goiás, e recordista do Guiness, o ultramaratonista Márcio Villar chegou à cidade International Falls, no Estado de Minnesota (EUA), na madrugada deste sábado (29). Ele saiu da cidade americana de Tower, às 12h da última quarta-feira (26) e busca duplicar desafio Arrowhead, para se tornar o primeiro homem no mundo a dobrar as q...