Para muitas garotas, o sonho de jogar um campeonato exclusivamente feminino ainda não é possível em Goiás. Neste carnaval, jovens de 10 a 15 anos estarão em times mistos, jogando com os meninos, na disputa da Taça Goiás de Futebol Infantil, conhecida como Tacinha e organizada pela Central Única das Favelas (Cufa-GO). O torneio começa neste sábado (18) e termina na Quarta-Feira de Cinzas (22).

Em Goiás, a realidade para garotas ainda é efêmera, sem investimentos, sem categorias de base sistemática nas equipes e com calendário curto de torneios. Na fase adulta, o cenário é um pouco melhor, mas bem precário.

Na Tacinha, segundo a organização, cerca de metade das equipes terá pelo menos uma menina no elenco inscrito para a competição infantil. O torneio é disputado por equipes mistas.

Maria Fernanda Rodrigues Alves de Oliveira Gomes, Maria Eduarda Cosmo da Silva, Ana Lis Lázaro Oliveira e Juliana de Oliveira Bastos possuem histórias em comum de iniciação no futebol e futsal. Todas praticam as duas modalidades há alguns anos e estão focadas em um dia alcançarem o objetivo de serem jogadoras de futebol profissional.

“Sou muito exigente, então sonho alto. Quero jogar no Real Madrid ou Flamengo porque são os times que eu mais gosto. Também vou jogar no PSG ou Lyon (ambos da França), que são os melhores times femininos. No Flamengo, eu pretendo me aposentar lá. Quero ser campeã da Copa do Mundo e da Champions (League feminina). Exijo muito de mim, mas vou fazer muita coisa ainda com a camisa 10 e faixa”, falou Maria Fernanda, de 11 anos, que joga futebol pelo FlaGyn e futsal pelo Instituto Sete.

No ano passado, a história de Maria Fernanda ganhou repercussão após a garota ser impedida de jogar a Taça Brasil de Clubes sub-11 por ser uma menina. Quando defendia o Formiguinhas, a jogadora foi campeã da Copa Goiás e garantiu vaga no torneio nacional. A inscrição dela, porém, foi recusada por ela ser garota. A família conquistou na Justiça o direito de inscrever a jovem na competição.

“Eu evoluí muito com o futsal. É um jogo mais rápido, melhorei meu drible e reação. É um esporte de adrenalina, mas entre futsal e futebol, eu fico com futebol sem dúvida”, frisou Maria Fernanda, que joga bola em escolinha de futebol desde os cinco anos e só parou uma vez de praticar o esporte.

“Foi quando quebrei minha perna, tinha uns sete anos. Minha mãe me colocou para fazer tudo. Tênis, ginástica, natação, vôlei, tudo que você pensar eu fiz. Mas pedi para jogar futebol de novo”, contou a jogadora, aos risos.

Na Tacinha, Maria Fernanda defenderá o time do bairro Independência, de Aparecida de Goiânia. A história dela com o futebol é similar à de outras garotas que vão jogar o torneio organizado pela Cufa-GO. Quando eram mais novas, as meninas assistiram a algum jogo com familiar ou viam irmãos jogarem. Esses exemplos despertaram o desejo delas de jogar futebol, mas só passaram a praticar o esporte após pedirem para os pais.

“Um dia, eu e meu pai assistimos a um jogo da seleção na sala e eu vi o goleiro Alisson Becker. Gostei muito dele e me inspiro nele até hoje. Perguntei para o meu pai se eu podia jogar futebol, ele comentou que ia ver e, depois de três meses, comecei a treinar”, contou a goleira Maria Eduarda, de 11 anos, que mora em Jaraguá, mas vai defender o Itavily, de Itaberaí, na Tacinha.

“Na minha cidade, não conseguimos montar um time, então o time de Itaberaí fez testes nas cidades próximas e consegui ser aprovada”, salientou Duda, como a jogadora é mais conhecida e que também alterna entre futebol e futsal, mas tem objetivo de atuar no campo e, desde o início, não quis outra posição que não fosse a de goleira.

Maria Fernanda e Duda já foram adversárias em campo e na quadra e vão atuar por equipes no sub-11. Podem se enfrentar novamente no decorrer da Tacinha. “Será gratificante jogar a Tacinha, é uma grande oportunidade. Normalmente, os olheiros vão nesses campeonatos, talvez eu possa ter chances em um time depois e ajudar a minha família. Quero mudar a vida dos meus pais”, frisou Duda.

Todas as garotas encaram a Tacinha como uma oportunidade para atuar e dar sequência à busca pela realização do sonho de jogar futebol.

“Não falta vontade para jogar, as portas quase não abrem, então a gente aproveita quando pode jogar. Eu nunca disputei um campeonato só com meninas, é meu sonho. Jogar com time misto é diferente. Com meninas, você consegue participar mais. Com os meninos, no começo eu ficava um pouco mais tímida, mas a experiência é boa. Vai ser legal jogar a Tacinha, é uma oportunidade de ter visibilidade e jogar”, falou a atacante Juliana de Oliveira Bastos, de 13 anos, que jogará a Tacinha pelo Jardim das Oliveiras, de Senador de Canedo, e quer ser campeã.

A rotina das jovens é acordar cedo e ir para a escola. À tarde, é futebol ou futsal. Isso de segunda a sexta. “No final de semana, eu jogo futebol também, mas, quando não tem campeonato, é na rua mesmo. Estou muito confiante com essa oportunidade de jogar a Tacinha. Nosso time é muito competitivo e vamos buscar o título”, acrescentou a lateral direita, mas que também joga de zagueira, Ana Lis, de 15 anos, que jogará a competição da Cufa-GO pelo San Diego, de Senador Canedo.

Tacinha reúne equipes de 16 cidades goianas

A Tacinha terá cerca de 2,5 mil participantes de times de todas as regiões do Estado. Segundo a Central Única das Favelas Goiás (Cufa-GO), que organiza a competição, serão equipes de 16 cidades goianas. Os jogos vão ser disputados entre os dias 18 e 22 na Arena Tacinha, montada no complexo esportivo João Rosa, no Parque das Amendoeiras.

Por ser a primeira edição, a Tacinha será um teste que, em caso de sucesso, fará parte do calendário de competições organizadas pela Cufa-GO.

“Com a Taça das Favelas, nós conseguimos fazer jovens vivenciarem um cenário próximo do que é o futebol profissional. É algo que queremos com a Tacinha. Representantes de Goiás, Atlético-GO, Aparecidense, Vila Nova e Goiânia vão estar na Arena Tacinha para avaliar jogadores e jogadoras. Nosso foco é dar oportunidades e vamos fazer isso para jovens da periferia (há exigência que metade do time more em alguma comunidade) e para meninas jogarem”, comentou o presidente da Cufa-GO, Breno Cardoso.

Na opinião do presidente da Cufa-GO, a Tacinha, que será disputada nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 por times que podem ser mistos ( com meninos e meninas), pode crescer nos próximos anos e se tornar uma competição com categorias exclusivas para o futebol feminino.

“O futebol feminino ainda luta por valorização. É uma situação diferente do que ocorre com um garoto, que geralmente o pai quer que jogue. A menina ainda precisa pedir e essas costumam ser as exceções, que estão aumentando. Vemos que o futebol feminino cresce a cada dia, por isso queremos ajudar a mudar a cultura do brasileiro. Na Tacinha, ainda vão jogar com os meninos, mas é uma oportunidade que não costuma ser dada. Queremos encorajar que outras garotas vejam que é possível jogar futebol”, afirmou Breno Cardoso.

O presidente da Cufa-GO acredita que, nos próximos anos, haverá demanda para criação de categorias exclusivas para o futebol feminino na Tacinha. Na Taça das Favelas, já existe o campeonato feminino.