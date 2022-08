O Goiás vai fazer confronto direto por uma posição na tabela de classificação contra o Santos, na próxima segunda-feira (5), na Vila Belmiro, com muitas mudanças em relação ao time que venceu o Peixe na Serrinha por 1 a 0, no 1º turno - gol de pênalti de Élvis. Além disso, o time esmeraldino agora vive a consolidação de um trabalho que estava apenas no início naquele momento do turno da Série A do Campeonato Brasileiro em que os dois se enfrentaram.

Em relação ao time da metade inicial da competição, o Goiás não conta mais com jogadores como o meia Élvis, que deixou o clube para assinar com a Ponte Preta, e os zagueiros Sidimar e Da Silva, que estão se recuperando de lesões graves. Apodi era titular absoluto àquela altura, mas, após sofrer com uma lesão, está voltando aos poucos como opção no banco de reservas.

Para o jogo da próxima rodada, em específico, o técnico Jair Ventura também não poderá contar com o volante Caio Vinícius, que foi titular no 1º turno, na Serrinha. O jogador entrou no decorrer do clássico contra o Atlético-GO, no sábado (27), mas foi expulso no segundo tempo da vitória por 2 a 1 e é desfalque.

Contra o Peixe, na Vila Belmiro, o Goiás coloca à prova sua melhor fase neste Brasileirão. O time do técnico Jair Ventura chegou a ficar invicto por quatro rodadas - empates com RB Bragantino, Fortaleza e Ceará e vitória sobre o Botafogo. A atual série invicta tem um empate com o Avaí e duas vitórias seguidas, sobre Atlético-MG e Dragão. Se pontuar na Vila Belmiro, vai passar a ter sua melhor série no campeonato.

Se a vitória sobre o Santos, no 1º turno, dava mais confiança ao trabalho do técnico Jair Ventura, que fazia naquele momento sua sexta partida pelo clube, hoje o trabalho do treinador esmeraldino é considerado sólido e o principal pilar da campanha segura que o clube faz nesta Série A.