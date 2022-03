Esporte União-MT x Atlético-GO: Dragão busca vaga e atuação consistente No 2º jogo sob comando de Umberto Louzer, Atlético-GO faz jogo decisivo contra o União-MT

À procura da formação ideal, de um time competitivo, de uma atuação convincente e em busca da classificação à 2ª fase, o Atlético-GO inicia, na noite desta quinta-feira (3), às 19 horas, a 16ª participação do clube na Copa do Brasil. O Dragão decide vaga em jogo único, diante do União Rondonópolis-MT, com a vantagem de jogar pelo empate fora. (Veja a escala de...