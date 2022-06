Vídeos gravados na tarde deste domingo (19) em São Paulo mostram o momento em que as torcidas organizadas de Goiás e Corinthians se encontraram, na Marginal Tietê, e entraram em confronto, antes do jogo entre as duas equipes pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um dos vídeos, é possível ver torcedores dos dois times correndo pelo canteiro central da pista e se enfrentando com pedaços de pau. Em outra gravação, integrantes da organizada do Goiás cercam e agridem um corintiano, que cai ao chão.

A ocorrência ainda está em andamento é não há informações sobre possíveis vítimas.

