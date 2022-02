O Vila Nova segue a venda de ingressos para o duelo da 4ª rodada da Superliga B, contra o Niterói Vôlei-RJ. A partida será disputada neste sábado (12), a partir das 17 horas, no ginásio Goiânia Arena. O time colorado é o líder da competição nacional e a equipe colocara é a vice-lider.

Os valores dos ingressos são de 10 reais (inteira) e 5 reais (meia-entrada). O torcedor que for ao Goiânia Arena com a camisa do Vila Nova paga meia-entrada. Os pontos de vendas são o próprio ginásio, no dia da partida, mas os bilhetes estão sendo comercializados desde o início da semana na Loja Nação Colorada, no OBA.

Quem já tem entrada confirmada são os torcedores que foram ao OBA na quinta-feira (10) na goleada de 5 a 0 do Vila Nova contra o Iporá. O Tigre fez uma promoção e o torcedor que guardou o bilhete do duelo pelo Campeonato Goiano terá entrada liberada no Goiânia Arena.