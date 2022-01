Esporte Vôlei: Vila Nova faz 3x0 e vence a primeira na Superliga B Time colorado conquistou os primeiros na competição e se recuperou do revés na estreia

O Vila Nova/AEGB bateu o Instituto Cuca-CE por três sets a zero e venceu a primeira partida na Superliga B masculina. O Tigre se recuperou do revés na estreia da competição e superou a equipe cearense, no sábado (29), no ginásio Goiânia Arena, com parciais de 25x17, 25x18 e 25x18. O resultado leva o time goiano ao 5° lugar, com três pontos. A 2ª rodada da Sup...