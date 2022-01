Esporte Vôlei: Vila Nova inicia caminhada pelo acesso à Superliga Time colorado enfrenta o Suzano Vôlei-SP, neste sábado (22), no Goiânia Arena

O Vila Nova começa neste sábado (22) a caminhada em busca do acesso à Superliga masculina. O Tigre estreia na Superliga B, em Goiânia, diante do Suzano-SP. A partida será disputada no ginásio Goiânia Arena, a partir das 17 horas. O elenco da equipe colorada conta com 14 atletas e é liderado pelo técnico Neilon Carlos. A Superliga B será disputada por dez equip...