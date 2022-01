Esporte Vôlei: Vila Nova perde para o Suzano/SP na estreia da Superliga B Time colorado foi superado por 3 sets a 1 pela equipe paulista, no ginásio Goiânia Arena

O Vila Nova/AEGB iniciou a disputa da Superliga B com derrota. O Tigre foi superado, por 3 sets a 1, pelo Suzano/SP na abertura da competição nacional. O duelo foi disputado neste sábado (22), no ginásio Goiânia Arena, que contou com a presença da torcida colorada. A equipe goiana começou o duelo bem, abriu 6 a 2 no início da disputa e forçou o primeiro pedido d...