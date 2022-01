Esporte Vôlei: Vila Nova se prepara para estreia na Superliga B Time colorado inicia busca pelo acesso à elite do voleibol nacional no próximo sábado (22), contra o Suzano Vôlei-SP

O Vila Nova conheceu nos últimos dias a tabela da Superliga B, competição que disputará pelo segundo ano consecutivo. A busca pelo acesso à elite do voleibol nacional terá início no próximo sábado (22), campeão e vice sobem de Divisão na competição. O duelo de estreia será contra o Suzano Vôlei, no ginásio Rio Vermelho, a partir das 17 horas. A principal muda...