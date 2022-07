O volante Marlon Freitas, capitão do Atlético-GO, falou publicamente pela primeira vez sobre o acerto dele com o Botafogo. O meia de 27 anos tem um pré-contrato com o clube carioca e assinará vínculo de três temporadas com o time alvinegro. Nesta quinta-feira (28), em entrevista ao Seleção Sportv, o jogador frisou que tem o desejo de deixar o Dragão na Série A e com as portas abertas.

“Para entrar neste assunto eu tenho que ter respeito ao Atlético-GO, que tanto fez e faz por mim. Sou grato. Quero sair daqui da forma como entrei, com as portas abertas. Quero dar o meu melhor para ajudar o clube a sair dessa situação. Quero deixar o clube na Série A, como peguei em 2020”, disse Marlon Freitas.

O jogador confirmou o acerto com o Botafogo e acredita que a ida para o time alvinegro pode ser uma mudança para sua carreira.

“Estou sim fechado com o Botafogo para o ano que vem. Vai ser uma oportunidade muito boa para mim, mas tenho uma missão aqui. A minha missão não acabou, estou com a cabeça focada aqui e quero entregar o meu melhor. Ano que vem é outra situação”, concluiu Marlon Freitas.

O jogador já disputou 140 jogos pelo Atlético-GO. O capitão atleticano soma 13 gols e 16 assistências pelo Dragão. Ele foi campeão goiano em 2020 e 2022, na edição deste ano marcando gol na final contra o Goiás.