O atacante Wellington Rato afirmou que o Atlético-GO precisa sentir a goleada para o Corinthians, no jogo que decretou a eliminação do Dragão na Copa do Brasil, para a sequência da temporada. O atacante marcou um belo gol na derrota de 4 a 1, mas que não foi o suficiente para levar a decisão para os pênaltis na Neo Química Arena.

“A gente sabia que o Corinthians ia empurrar a gente, tentamos sair no contra-ataque e erramos alguns passes. (A goleada) Tem de servir de aprendizado. Vai ter de doer sim uma derrota dessa como hoje (quarta, 17), temos que levantar a cabeça e amanhã começar a trabalhar na sequência do Brasileirão”, afirmou Wellington Rato à Rede Globo.

Leia também

- Dragão é goleado e se despede da Copa do Brasil

- Fluminense busca empate e avança à semifi da Copa do Brasil

O Atlético-GO foi para São Paulo com vantagem de 2 a 0 na eliminatória, após vitória no jogo de ida das quartas de final. O Dragão poderia perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Wellington Rato entende que o Dragão vacilou nas bolas paradas e se complicou no jogo.

“A gente tinha uma vantagem, mas sabíamos que seria muito difícil aqui. A gente não pode tomar dois gols de bola parada, acaba complicando jogo como esse, jogo fundamental. Agora passou, temos que levantar a cabeça, temos jogo importante em casa no Brasileiro. Vamos focar no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e esquecer a Copa do Brasil, que agora já foi”, avisou o atacante rubro-negro.