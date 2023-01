Aos 38 anos, o goleiro Vanderlei chega ao Vila Nova com o intuito de levar o time colorado a conquistas. O experiente jogador, no entanto, aponta que o seu currículo não basta para que ele conquiste um lugar no time titular do Tigre e promete muito trabalho para merecer oportunidades com o técnico Claudinei Oliveira.

Vanderlei passou com destaque por clubes como Coritiba e Santos, ainda jogou por Vasco da Gama e esteve por último no Operário-PR. O jogador é um dos três goleiros contratados pela diretoria colorada para 2023. No entanto, Vanderlei não se vê à frente, automaticamente, de Dênis Júnior e Vitor Hugo. "Não existe vantagem, temos que trabalhar no dia a dia e na hora que tivermos nossa oportunidade, temos de mostrar o nosso trabalho dentro de campo", frisou.

O novo goleiro colorado disse que está bem informado sobre a pressão por conquistas que seu novo clube vive, assim como a importância do papel da torcida do Vila Nova. "Tenho amigos que são aqui de Goiânia, o próprio Ricardinho que jogou aqui no Vila estava no Operário-PR comigo. Ele me falou de todo amor e paixão que a torcida do Vila Nova tem. A responsabilidade é grande, mas sabemos que isso é bom para nós. Ter uma torcida que enche estádio, que apoia o tempo todo, mas que também quer resultados. Que a gente possa marcar história dentro do clube", frisou.

Para que consiga marcar seu nome no Vila Nova, Vanderlei acredita que precisa ser um jogador que se dedique e que consiga uma regularidade ao longo de toda a temporada. "Todo jogador para se firmar em qualquer clube tem de ser regular. Acho isso muito importante, você criar uma identidade, uma história no clube. Para isso, você precisa se apresentar bem dentro do campo, isso é o principal, o fundamental e é o que espero fazer aqui", destacou o novo goleiro do Vila Nova, que tem contrato com o Tigre até o fim da atual temporada.

Confira outros trechos da entrevista:

Negociação

"A negociação foi bem rápida. O Frontini me procurou e me mostrou todo o projeto, como tem sido o clube nos últimos anos e eu acreditei no projeto. Estou aqui e espero que a gente possa fazer um grande ano, que possa alegrar a torcida"

Ser capitão

"Sobre a braçadeira, acho que aqui tem uma hierarquia. E penso que todos têm de ter esse espírito de capitão, de cobrar dentro de campo"

Claudinei Oliveira

"O Claudinei é um cara bacana, vencedor no futebol. Tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no Operário-PR, tem tudo para fazer um grande trabalho e levar o clube aos seus objetivos"

Recepção no clube

"Fico feliz com o carinho da torcida, mas também de todos os funcionários que me receberam muito bem, pela diretoria. Sempre vou ter responsabilidade, cabe a mim colocar isso dentro de campo. Não é só ficar falando aqui de fora sobre o que passou, mas daqui para frente dar meu melhor"

