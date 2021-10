Esporte VAR anula gol de Gabriel Jesus, e Crystal Palace vence o City em Manchester A derrota do City acabou beneficiando o Chelsea, que venceu o Newcastle e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Inglês

Os torcedores, os zagueiros, os atacantes e o técnico do Manchester City tiveram um sábado pra esquecer no Etihad Stadium. O time da casa teve um jogador expulso, um gol anulado, tomou outros dois, viu o Crystal Palace armar uma festa e vencer por 2 a 0 diante da torcida do City. A derrota do City acabou beneficiando o Chelsea, que venceu o Newcastle e se isolou...