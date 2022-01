Esporte Vasco anuncia contratação por empréstimo de atacante Raniel, do Santos Atacante assinou contrato até o final de 2022 com a equipe carioca

O Vasco anunciou seu oitavo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Raniel, de 25 anos, que chega por empréstimo do Santos até o fim de 2022. Vasco da Gama finaliza a contratação do atacante Raniel. 👉https://t.co/TYFpkM67ag#VascoDaGama pic.twitter.com/W4UsOSSoiG — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 4, 2022 O jogador desembarcou no Rio de Janeiro e vinha realizando exames médicos antes da assinatura do vínc...