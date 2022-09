O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira (6), Jorginho como novo técnico. Ele chega a São Januário com contrato até o fim do ano e a com a missão de conquistar o acesso. Os auxiliares Joelton Urtiga e João Roberto também desembarcam em São Januário.

Esta será a terceira passagem de Jorginho como técnico do cruz-maltino. Ele esteve à frente do time entre 2015 e 2016 e, posteriormente, em parte da temporada de 2018.

O treinador vai ocupar cargo considerado vago desde a saída de Maurício Souza, no fim de julho. Neste período, a equipe vinha sendo comandada pelo auxiliar Emílio Faro, de forma interina.

O ex-lateral também defendeu o Vasco como jogador, em 2000, tendo feito parte da conquista do Brasileiro e da Mercosul daquele ano.

Jorginho estava no Atlético-GO e foi demitido no último dia 22. O Cruz-Maltino, com 45 pontos, está no G4 da Série B, mas vive momento de instabilidade e vê equipes que brigam por vaga no primeiro pelotão se aproximarem na tabela.