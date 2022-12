O atacante Pedro Raul, ex-Goiás, foi anunciado como reforço do Vasco nesta sexta-feira (16). O jogador de 26 anos foi destaque no clube esmeraldino em 2022, com 26 gols e duas assistências em 50 partidas pela equipe goiana. Gaúcho de Porto Alegre, o centroavante estava emprestado e foi adquirido em definitivo pelo time carioca.

Em vídeo nas redes sociais, Pedro Raul destacou que vai viver "uma nova história".

Pedro Raul assinou contrato de três temporadas pelo Vasco. O clube carioca desembolsou cerca de R$ 10,4 milhões para adquirir o passe do atacante de 26 anos junto ao Kashiwa Reysol, do Japão.

Pelo Goiás, Pedro Raul foi destaque em 2022. Foram 50 partidas pelo clube esmeraldino, por Série A, Copa do Brasil e Goianão. O atacante marcou 26 gols, sendo 19 no Brasileirão.

Na lista de artilheiros da Série A, o atacante só ficou atrás de Germán Cano, do Fluminense, que marcou 26 vezes. O desempenho rendeu ao ex-jogador do Goiás um lugar na seleção do campeonato, em prêmio feito pela CBF.

Antes do anúncio oficial, Pedro Raul foi elogiado pelo novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri.

“O Pedro (Raul) teve uma temporada fantástica no Goiás. É um jogador que conheço de outros anos. Um centroavante que tem imposição física, presença de área e consegue ser um centroavante técnico”, elogiou o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, em sua apresentação na segunda-feira (12).

Curiosamente, essa foi a segunda vez que Pedro Raul trocou um clube goiano por uma equipe carioca. Antes do Goiás, o atacante defendeu o Atlético-GO em 2019.

Pelo Dragão, o atacante marcou 12 gols, somou duas assistências e foi destaque no time rubro-negro na campanha do acesso à Série A. Depois, trocou a equipe atleticana pelo Botafogo, antes de ser vendido para o Kashiwa Reysol.

