Esporte Vasco desperdiça pênalti no fim, sofre gol em seguida e perde para o Guarani Resultado manteve o clube alviverde na luta pelo G4, agora na 5ª colocação e com 52 pontos, a dois do Goiás

Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, o Guarani venceu o Vasco por 1 a 0 nesta quinta-feira (4), no Brinco de Ouro da Princesa, em partida fundamental para a ambição de acesso de ambos os times e válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, os melhores momentos acabaram aparecendo nos minutos finais...