Esporte Vasco faz acordo para vender 70% do clube por R$ 700 milhões Valor pode ser ainda maior porque há a perspectiva de investimentos também no estádio de São Januário (pode chegar a R$ 350 milhões)

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, fechou nos Estados Unidos um acordo para venda de 70% da futura SAF do clube. A transformação em sociedade anônima depende de aprovação do conselho deliberativo e de uma assembleia geral de sócios. Por R$ 700 milhões, a porcentagem deve ser negociada com o fundo americano 777 Partners. A informação foi divulgada pelo GloboEsporte.com e confirmada ...