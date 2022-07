O Criciúma recebeu o Vasco neste sábado (9), pela 17° rodada do Brasileirão da Série B, e foi derrotado por 1 a 0. A vitória do Vasco aproxima o time do líder da Série B, Cruzeiro, e abre uma vantagem de três pontos para o 3° colocado, Bahia. O Criciúma, com a derrota, cai para 6° colocação e se distancia do G4. O gol foi marcado pelo atacante Raniel, de pênalti.

O próximo jogo do Vasco é contra o Sampaio Corrêa, no sábado, fora de casa, às 16h30. Já o Criciúma, pela Série B do Brasileirão, recebe a Ponte Preta na próxima sexta-feira, às 19h, ambos os jogos pela penúltima rodada do primeiro turno. O Vasco, em segundo, tem 34 pontos, enquanto o Criciúma continua com 23.

Mesmo fora de casa, o Vasco começou o jogo pressionando o Criciúma. Com uma postura incisiva, o Vasco conseguiu se manter perto do gol e recuperar as bolas no campo de ataque até que, aos cinco minutos, Kadu cometeu um pênalti, bloqueando um cruzamento de Andrey com o braço. A penalidade foi convertida por Raniel.

O Criciúma reagiu bem ao gol sofrido e conseguiu incomodar o Vasco. Com pouca criatividade, o Criciúma se limitou a apostar em chutes de longe e cruzamentos pelos lados do campo, mesmo com dificuldades para criar jogadas, finalizou nove vezes ao gol de Thiago Rodrigues no primeiro tempo.

Aos poucos, o Vasco reequilibrou a partida, voltou a criar chances e ter mais posse de bola. O Criciúma, com muitas dificuldades, se limitou a tentar bloquear o Vasco e sair com contra-ataques usando lançamentos longos, mas imprecisos. No total, o Vasco finalizou oito vezes ao gol do Criciúma.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0x1 VASCO

Data: 09/07/2022 Hora: 16h30 (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Árbitro: Leandro Vuaden

Assistentes: Célio Amorim e Leirson Peng Martins

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Marcelo Hermes (CRI), Figueiredo (VAS), Andrey (VAS), Thiago Rodrigues (VAS)

Gol: Raniel, aos 8 minutos do primeiro (VAS)

CRICIÚMA

Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes (Hélder); Léo Costa (Rômulo), Arilson, Marquinhos Gabriel e Lucas Xavier (Lohan); Felipe Mateus (Renan Bressan) e Caio Dantas. Técnico: Cláudio Tencati

VASCO

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Luiz Henrique); Yuri, Andrey (Zé Gabriel) e Palacios (Matheus Barbosa); Figueiredo (Zé Santos), Raniel (Getúlio) e Erick. Técnico: Maurício Souza