O Vasco perdeu para o Brusque por 1 a 0 na tarde deste sábado (3), no estádio Augusto Bauer, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gabriel Taliari, que desperdiçou um pênalti, mas aproveitou o rebote para balançar as redes no primeiro tempo. Alex Teixeira chegou a marcar duas vezes para o Cruz-Maltino na etapa final, mas ambos os gols foram anulados, um por toque no braço e outro por impedimento.

Com o resultado, o Vasco vê a ameaça pelo acesso crescer. Além de perder a oportunidade de assumir a vice-liderança e seguir na quarta colocação, com 45 pontos, pode ver o Londrina, o quinto, diminuir a distância na tabela para um ponto se vencer o Operário a partir das 20h30 deste sábado. A vitória afasta o Brusque da zona de rebaixamento e faz o clube catarinense subir para a 14ª posição, com 31 pontos.

Na próxima rodada, o Brusque visita o Náutico, na sexta (9), às 21h30, nos Aflitos. O Vasco, por sua vez, volta a campo no domingo (11), às 16h30, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

Jogo

O placar foi aberto aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Taliari aproveitou o rebote após ver Thiago Rodrigues defender sua cobrança de pênalti. Quintero colocou o braço na bola e, com auxílio do VAR, a penalidade foi marcada.

Principal jogador do Vasco, o veterano de 41 anos foi poupado pela comissão técnica e sequer viajou para Brusque. Sem ele, o time comandado pelo interino Emílio Faro teve muita dificuldade na criação de jogadas e ficou preso na marcação dos mandantes durante a maior parte do tempo.

O segundo tempo começou com o Brusque no campo de ataque, tentando ampliar a vantagem construída no primeiro tempo. Fernandinho teve chance de ouro, cara a cara com Thiago Rodrigues, logo no início da etapa final, mas isolou e desperdiçou oportunidade clara. Depois, o time diminuiu o ritmo e deu campo para o Vasco.

Melhor na partida até então, o Brusque quase foi castigado. Aos 9 minutos do segundo tempo, Matheus Ribeiro cruzou da direita, e Alex Teixeira conseguiu concluir para o gol. Seria o primeiro gol do meia-atacante desde seu retorno ao Vasco, mas a arbitragem anulou o lance após checagem ao VAR por um toque no braço no domínio antes da finalização. Na reta final do jogo, Alex teve outro gol invalidado, desta vez por claro impedimento.

O desempenho do Vasco longe de São Januário segue deixando a desejar. O time perdeu pela sexta vez seguida como visitante na Série B. A última vitória fora de casa foi diante do Criciúma, no dia 9 de julho, pela 17ª rodada.

Apesar do susto no gol anulado de Alex Teixeira, o Brusque foi superior ao Vasco e criou oportunidades de fazer mais gols no primeiro tempo. Quando abdicou de atacar para administrar a vitória, conseguiu segurar os visitantes. Resultado importante para se afastar da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 x 0 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro Série B, 28ª rodada

Data e horário: 3 de setembro de 2022 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Quintero, Emílio Faro e Anderson Conceição (VAS); Bruno Aguiar (BRU)

Gol: Gabriel Taliari (BRU), aos 25 minutos do primeiro tempo.

BRUSQUE

Belliato; Éverton Alemão, Ianson, Wallace e Alex Ruan (Angelo); Rodolfo Potiguar, Balotelli, Álvaro (Matheus Trindade) e Gabriel Taliari (Luiz Antonio); Fernandinho (Jailson) e Alex Sandro. Técnico: Gilson Kleina.

VASCO

Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro (Danilo Boza), Quintero (Bruno Tubarão), Anderson Conceição e Edimar (Paulo Victor); Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos e Marlon Gomes (Figueiredo); Alex Teixeira, Fábio Gomes e Eguinaldo. Técnico: Emílio Faro.