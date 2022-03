Esporte Vasco vence Ferroviária e avança na Copa do Brasil; veja outros classificados CRB e Sport estão entre os visitantes que foram eliminados na noite desta quarta-feira (2)

O Vasco não teve grande atuação, mas soube aproveitar sua chance, segurar o resultado e venceu, Nnesta quarta-feira (2), a Ferroviária-SP por 1 a 0, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com o resultado, a equipe avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Juazeirense-BA, que eliminou o Grêmio Anápolis após empate em 0 a 0. O único gol d...