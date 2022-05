Esporte Vasco vence o Bahia com golaço de Figueiredo e entra no G4 da Série B O resultado no Rio de Janeiro deixa ambas as equipes com 13 pontos, sendo que os baianos ficam com a terceira posição, seguidos pelo Gigante da Colina, invicto na competição, na quarta colocação

Um golaço de Figueiredo — o primeiro dele como profissional — deu ao Vasco a vitória por 1 a 0 diante do Bahia, na tarde deste domingo (15), em São Januário, e, após 44 rodadas, um lugar no G4 da Série B, que pode ser ocupado pelo Grêmio na noite de amanhã, ao fim da sétima rodada. Após sofrer com a pressão do Bahia no início do jogo, o Vasco evoluiu na primeira etapa,...