Nem mesmo o primeiro pênalti perdido por Raphael Veiga com a camisa alviverde, e nem a boa partida do Santos impediram o Palmeiras de sair da Vila Belmiro com a vitória por 1 a 0. Na tarde deste domingo (29), o time comandado interinamente por João Martins suportou a pressão santista, reagiu no fim e venceu o clássico com um gol aos 35 minutos da etapa final, marcado por Gustavo Gómez.

Com o resultado, o clube alviverde fica com 15 pontos, e ocupa temporariamente a liderança —o Corinthians ainda joga na noite deste domingo e pode retomar a primeira posição. O clube alvinegro permanece com 11 pontos, no sétimo lugar.

Na próxima rodada, o Santos visita o Athletico-PR, no sábado (4), às 19h (horário de Brasília). Os palmeirenses recebem o Atlético-MG, no domingo (5), às 16h.

O primeiro tempo do Santos foi animador, com a marcação pressionando o meio-campo adversário e várias oportunidades para marcar. Sozinho na área, Léo Baptistão recebeu de Marcos Leonardo e desperdiçou. Aos dez, após bate e rebate na área palmeirense, Sandry encheu o pé e mandou por cima do gol. Aos 20, Baptistão fez boa jogada individual chutou firme e obrigou Marcelo Lomba a fazer ótima intervenção. A minutos do intervalo, Marcos Leonardo foi à rede, mas, acionado pelo VAR, Luiz Flavio de Oliveira viu empurrão de Baptistão no início da jogada e anulou o gol. Nos acréscimos, foi o Palmeiras quem assustou —duas vezes com Rony, que desperdiçou. Na segunda etapa, o time diminuiu o ritmo e viu o Palmeiras reagir e buscar a vitória.

Se os donos da casa foram superiores e ocuparam mais o campo ofensivo, os palmeirenses tampouco deixaram de atacar. Se aproveitando dos erros adversários, o time comandado neste domingo por João Martins levou perigo em três oportunidades, com Rony, duas vezes, e Raphael Veiga. Na segunda etapa, porém, o Palmeiras aumentou o ritmo e chegou mais à área santista. Primeiro, desperdiçou o pênalti com Veiga. Depois, após cruzamento na grande área, Gómez subiu bem, cabeceou e contou com desvio na zaga para vencer João Paulo.

Após revisão pelo VAR e confirmação da falta de Rodrigo Fernández, Raphael Veiga perdeu seu primeiro pênalti vestindo a camisa do Palmeiras. Até então, ele havia convertido 24 penalidades. Diante de João Paulo, o meia deslocou o goleiro e mandou no alto, mas acertou a trave. Agora, a taxa de conversão de Veiga é de 96%.

Desde que Fabián Bustos assumiu a equipe, o Santos somava sete vitórias e um empate na Vila Belmiro. No Campeonato Brasileiro, haviam sido três vitórias em três partidas até a tarde deste domingo, em que o treinador conhece sua primeira derrota na casa santista.

SANTOS

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry (Bruno Oliveira) e Vinícius Zanocelo (Lucas Braga); Léo Baptistão (Rwan), Jhojan Julio (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo (Ângulo). T.: Fabián Bustos.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Naves) e Jorge; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Breno Lopes); Dudu (Rafael Navarro), Rony (Atuesta) e Gustavo Scarpa. T.: João Martins (interino)

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández, João Paulo, Bruno Oliveira, Léo Baptistão e Vinícius Zanocelo (SAN); Gabriel Menino (PAL)

Gols: Gustavo Gómez (PAL), aos 35'/2ºT.