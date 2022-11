O Brasil é a única equipe que participou de todas as 21 edições de Copas do Mundo disputadas antes do Mundial do Catar. Em 21 partidas de estreia, venceu 16, empatou 3 e só perdeu 2, nos dois primeiros Mundiais que disputou (1930 e 1934).

A estreia no Catar será nesta quinta-feira (24), às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, contra a Sérvia. É a quinta vez que o Brasil enfrenta um país da antiga Iugoslávia.

Veja como foi cada uma das estreias do Brasil em Copas: