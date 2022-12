A frustrante derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), não altera a sequência que a maioria dos torcedores projetou para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Isso porque a equipe avançou em 1º lugar e segue do mesmo lado do chaveamento que Argentina e Holanda.

As surpresas ficaram por conta da eliminação de seleções tradicionais, como ocorreu com o Uruguai também nesta sexta-feira (2).

O Brasil vai pegar a Coreia do Sul nas oitavas de final. Se avançar, nas quartas enfrenta o vencedor do duelo entre Japão e Croácia. Se seguir na competição e chegar à semifinal, pegará uma dessas quatro seleções: Holanda, Estados Unidos, Argentina ou Austrália.

Do outro lado do chaveamento, há três campeãs mundiais: Inglaterra, Espanha e França. As outras seleções que estão nas oitavas de final do outro lado são Senegal, Polônia, Marrocos, Portugal e Suíça.

