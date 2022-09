O velório de Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás que morreu nesta quarta-feira (7) aos 86 anos, será no estádio que leva seu nome. O Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, fica na sede principal do Goiás, no Setor Serrinha.

O horário ainda não foi confirmado.

Hailé Pinheiro morreu às 11h30, em casa, ao lado da família.

