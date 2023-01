Ídolos e ex-jogadores promovem na tarde deste sábado (7), a partir do meio-dia, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Goiânia, o 5º Encontro Nacional de Ex-Atletas do Atlético-GO.

O evento tem sido tradição nos últimos anos e consegue reunir na capital goiana a velha guarda atleticana, com nomes que atuaram pelo Dragão nas décadas de 1960, 70, 80, 90 e alguns mais recentes, A ideia que é a confraternização deles, marcada pela famosa “resenha dos boleiros”, vire tradição e consiga agregar mais ex-jogadores do clube.

Os organizadores prepararam uma festa de reencontro para 80 a 90 pessoas, incluindo os ex-atletas (são esperados cerca de 40) e familiares deles. Por causa do tempo chuvoso e da agenda corrida de alguns ex-jogadores, que moram em outras cidades e estados, a “pelada” não será disputada neste sábado. Na programação, almoço e muita “resenha” entre eles.

“É uma festa que priorizamos realizar sempre e que pretendemos melhorar”, disse o ex-zagueiro e volante Ronaldo Luiz, que conquistou o Campeonato Goiano de 1985 e 88 como titular nos dois anos. Segundo ele, a confraternização tem sido muito concorrida, mas há a questão da agenda para quem mora em outras localidades. Por isso, nem sempre é possível reunir mais ex-atletas na festa.

Entre os nomes, aparece o do ex-atacante Vânio. Ele é atração internacional, pois mora na Bélgica. Há outros ex-jogadores que devem marcar presença, como Wilson Sorriso, Tatau (mora em Itajubá-MG), Zé Mário, Sérgio Leão, Marçal, Célio Gaúcho, Ronaldo Luiz, Derval, Bereco, Júlio César, Silvinho e outros nomes.

