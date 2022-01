Esporte Verratti brilha no retorno de Messi, e PSG goleia Reims com facilidade Afastado por causa da covid-19, Messi entrou apenas aos 18 minutos do segundo tempo, quando o duelo já estava 2 a 0

Jogando em casa, no Parc des Princes, o PSG passou sem dificuldades pelo Reims pela 22ª rodada do Campeonato Francês, neste domingo (23). Em noite inspirada, o meio-campista Verrati marcou duas vezes para dar a vitória por 4 a 0 na partida que marcou o retorno de Messi aos gramados. Afastado por causa da covid-19, Messi entrou apenas aos 18 minutos do segundo tempo,...