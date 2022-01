Esporte Versatilidade é arma de atacante uruguaio do Atlético-GO Barcia aposta em adaptação ao futebol brasileiro e garra charrua para se destacar no Dragão

Leandro Barcia é um jogador que precisa recuperar o tempo perdido na carreira. O atacante uruguaio perdeu meses preciosos, na temporada passada, por causa das lesões, no ligamento cruzado do joelho e uma muscular, durante passagem pelo Sport. O fato de ser polivalente e versátil pode fazê-lo corresponder no segundo clube do futebol goiano em que atuará, o Atlético-GO....