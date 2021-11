Esporte Verstappen bate recorde de Senna com vitória no México A Red Bull comemorou o feito de Verstappen no autódromo Hermanos Rodríguez e exaltou a parceria com a Honda

Próximo de seu primeiro título mundial de Fórmula 1, o piloto Max Verstappen bateu um recorde de Ayrton Senna ao conquistar, no domingo (7), o Grande Prêmio do México. Verstappen chegou a nove vitórias pela Red Bull em 2021 e, assim, se tornou o piloto com o maior número de triunfos em uma temporada utilizando um motor Honda. Até então, a marca era de Senna, com oi...