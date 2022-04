O prêmio Laureus, considerado como o Oscar do esporte, chegou à edição 2022 na tarde deste domingo (24) e elegeu Max Verstappen e Elaine Thompson-Herah como os principais destaques do último ano nas categorias masculina e feminina, respectivamente.

Verstappen interrompeu uma sequência de sete títulos mundiais do britânico Lewis Hamilton na Fórmula 1 ao ser campeão da temporada passada, aos 24 anos -o holandês da Red Bull está na briga pelo bicampeonato neste ano. Já Thompson-Herar é uma velocista jamaicana campeã mundial e olímpica nos 100 m e 200 m nos Jogos Rio-2016 e Tóquio-2020.

"Fiquei muito feliz, é claro, mas foi muito trabalho duro, além de anos de preparação. Estou extremamente orgulhoso. Desde criança, eu sonhava em estar no degrau mais alto e ganhar o campeonato. E disse ao meu pai [o ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen]: 'Conseguimos! Foi para isso que trabalhamos todos esses anos, e agora estamos aqui, nós dois, com todas as memórias, todos os anos viajando por toda a Europa, buscando nosso objetivo, que foi alcançado'", disse Max Verstappen ao saber da premiação.

Verstappen concorreu com Tom Brady (futebol americano), Robert Lewandowski (futebol), Novak Djokovic (tênis), Eliud Kipchoge (atletismo) e Caeleb Dressel (natação).

Elaine Thompson-Herah também não escondeu a emoção: "Sei que Usain já ganhou o Laureus anteriormente, mas trazer esse troféu de volta para o Caribe, novamente na Jamaica, é muito especial (...) Diria que estou muito, muito orgulhosa, mas não posso viver no passado. Mesmo sendo muito especial, são lembranças. Não posso simplesmente ficar sentada e dizer 'ok, sou bicampeã olímpica, sou cinco vezes medalhista de ouro olímpica'. Tenho que continuar trabalhando, porque minha motivação é ser ainda melhor."

Thompson-Herah concorreu com Alexia Putellas (futebol), Allyson Felix (atletismo), Ashleigh Barty (tênis), Emma McKeon (natação) e Katie Ledecky (natação).

Em 2021, os premiados foram os tenistas Rafael Nadal e Naomi Osaka.

Entre os outros vencedores do Laureus neste ano estão a seleção italiana masculina de futebol, eleita como time do ano, e a tenista britânica Emma Raducanu, premiada como revelação.

Também serão homenageados Marcel Hug (esportista com deficiência), Sky Brown (superação do ano), Bethany Shriever (ação pessoal, prêmio que o brasileiro Italo Ferreira concorreu), Tom Brady (conjunto da obra), Robert Lewandowski (conjunto da obra em caráter excepcional) e Valentino Rossi (ícone do esporte), além de entidades coletivas como Fundação Real Madrid, Lost Boyz Inc e Black Eagles.

Tom Brady ganha prêmio no Oscar do esporte e cita Pelé

Dono de vários recordes da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, o quarterback Tom Brady será homenageado na cerimônia do Prêmio Laureus, o Oscar do esporte. Ele é o novo ganhador do troféu "Lifetime Achievement Award", uma espécie de tributo pelo conjunto da obra de sua carreira que vai para a 23ª temporada em 2022 - recentemente, ele desistiu de se aposentar.

Em suas primeiras declarações após o Laureus, Tom Brady mencionou Pelé. "Em 2000, Pelé foi agraciado com este prêmio. No ano passado, foi a vez de Billie Jean King. Duas pessoas que sempre admirei. Portanto, agradeço do fundo do meu coração. É realmente incrível receber essa honra esta noite", afirmou o atleta de 44 anos.

Pelé atualmente está em tratamento de um câncer no cólon direito com metástase em intestino, fígado e pulmão.

No restante de seu discurso, Tom Brady relembrou a carreira e o legado que constrói dentro do esporte: "Eu jogo futebol americano há 31 anos. Tive a sorte de me apaixonar por esse esporte, que me presenteou com tantos momentos inesquecíveis. Esta premiação foi criada no ano 2000, quando Nelson Mandela afirmou que 'o esporte tem o poder de mudar o mundo', e eu concordo totalmente com isso. O esporte transcende fronteiras, raças, religiões e etnias. Aproxima as pessoas de forma muito positiva. Na minha opinião, ele traz à tona o melhor de cada um de nós."

O quarterback foi draftado pelo New England Patriots na sexta rodada do Draft de 2000. Brady jogou pelos Patriots até 2019 e foi hexacampeão do Super Bowl. Na sequência, fechou com o Tamba Bay Buccanners, onde jogou as últimas duas temporadas e foi campeão do Super Bowl no ano passado. Com sete títulos, ele é o maior campeão da história da NFL.

Foram 22 temporadas na principal liga de futebol americano dos Estados Unidos até ele anunciar a aposentadoria em fevereiro. Já no mês seguinte voltou atrás da decisão para disputar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccanners. "Nesses últimos meses eu percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas", disse.

Tom Brady é marido da modelo brasileira Gisele Bundchen.