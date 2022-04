Esporte Verstappen faz corrida perfeita e vence; Leclerc roda sozinho e perde pódio A equipe austríaca ainda conseguiu a dobradinha. Sergio Pérez fez grande prova e fechou em segundo, à frente de Charles Leclerc, da Ferrari

Mais rápido no treino classificatório, vencedor do sprint e primeiro lugar na corrida. Max Verstappen teve fim de semana perfeito e venceu o GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O piloto da Red Bull liderou de ponta a ponta no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. A equipe austríaca ainda conseguiu a dobradinha. Sergio Pérez fez grande prova e fechou...